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Бастрыкин поручил завести дела после нападения собаки на ребенка в Хабаровске

Мальчику потребовалась помощь врачей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после случая с нападением собаки на ребенка в Хабаровске. По данным из соцсетей, 26 июля текущего года возле магазина животное укусило мальчика, которому потребовалась медицинская помощь.

Следственные органы по Хабаровскому краю и ЕАО начали проверку. Руководителю регионального СУ Сергею Белянскому поручено возбудить дело и представить доклад о ходе расследования. Точные обстоятельства происшествия и ответственность владельца собаки устанавливаются.

ЧП произошло около магазина на улице Нагорной. По предварительным данным, у собаки есть владелец. Животное находилось на улице без присмотра.

Прокуратура Индустриального района города проводит проверку. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося.