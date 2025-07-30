Бастрыкин поручил завести дела после нападения собаки на ребенка в Хабаровске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после случая с нападением собаки на ребенка в Хабаровске. По данным из соцсетей, 26 июля текущего года возле магазина животное укусило мальчика, которому потребовалась медицинская помощь.