Бастрыкин поручил завести дела после нападения собаки на ребенка в Хабаровске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после случая с нападением собаки на ребенка в Хабаровске. По данным из соцсетей, 26 июля текущего года возле магазина животное укусило мальчика, которому потребовалась медицинская помощь.
Следственные органы по Хабаровскому краю и ЕАО начали проверку. Руководителю регионального СУ Сергею Белянскому поручено возбудить дело и представить доклад о ходе расследования. Точные обстоятельства происшествия и ответственность владельца собаки устанавливаются.
ЧП произошло около магазина на улице Нагорной. По предварительным данным, у собаки есть владелец. Животное находилось на улице без присмотра.
Прокуратура Индустриального района города проводит проверку. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося.