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В Красноярском крае едва не загорелось ячменное поле

Спасатели озвучили оперативную сводку происшествий в Красноярском крае.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: МЧС РФ

В Красноярском крае едва не загорелось ячменное поле. Случилось это в Сухобузимском районе. Изначально заполыхал мусор на площади 120 квадратных метров. Огонь едва не перекинулся на посевы. Но вовремя прибывшие по сигналу пожарные смогли отстоять их. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем. В целом за минувшие сутки было потушено десять пожаров.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали четыре раза. Так, в Норильске на перекрестке улиц Севастопольская и Богдана Хмельницкого столкнулись два автомобиля. Пострадал человек. Спасатели МЧС России отключили аккумулятор, чтобы избежать пожара.

Кроме того, зафиксировано одно происшествие на воде в Норильске. Там утонул купальщик. Тело найдено.