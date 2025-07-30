В Красноярском крае едва не загорелось ячменное поле. Случилось это в Сухобузимском районе. Изначально заполыхал мусор на площади 120 квадратных метров. Огонь едва не перекинулся на посевы. Но вовремя прибывшие по сигналу пожарные смогли отстоять их. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем. В целом за минувшие сутки было потушено десять пожаров.
На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали четыре раза. Так, в Норильске на перекрестке улиц Севастопольская и Богдана Хмельницкого столкнулись два автомобиля. Пострадал человек. Спасатели МЧС России отключили аккумулятор, чтобы избежать пожара.
Кроме того, зафиксировано одно происшествие на воде в Норильске. Там утонул купальщик. Тело найдено.