В Красноярском крае едва не загорелось ячменное поле. Случилось это в Сухобузимском районе. Изначально заполыхал мусор на площади 120 квадратных метров. Огонь едва не перекинулся на посевы. Но вовремя прибывшие по сигналу пожарные смогли отстоять их. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем. В целом за минувшие сутки было потушено десять пожаров.