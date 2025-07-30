На Камчатке произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировали в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского. На побережье Авачинского залива объявили угрозу возникновения цунами. Об этом уведомили в пресс-службе Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».
Предупреждение о цунами до одного метра также объявили на восточном побережье у северных районов Японии. Эпицентр подземных толчков находится на глубине 149 километров.
Подчеркивается, что угроза образования цунами из-за землетрясения на Камчатке объявлена и в США. По данным местной геологической службы, магнитуда землетрясения составила 8 баллов.
Подземные толчки зафиксировали, в том числе, в Центральной Америке. Магнитуда землетрясения составила 5,6 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах к югу-западу от города Атескатемпа.