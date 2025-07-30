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На Камчатке произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

Мощное землетрясение в акватории Тихого океана может привести к цунами.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировали в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского. На побережье Авачинского залива объявили угрозу возникновения цунами. Об этом уведомили в пресс-службе Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Предупреждение о цунами до одного метра также объявили на восточном побережье у северных районов Японии. Эпицентр подземных толчков находится на глубине 149 километров.

Подчеркивается, что угроза образования цунами из-за землетрясения на Камчатке объявлена и в США. По данным местной геологической службы, магнитуда землетрясения составила 8 баллов.

Подземные толчки зафиксировали, в том числе, в Центральной Америке. Магнитуда землетрясения составила 5,6 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах к югу-западу от города Атескатемпа.