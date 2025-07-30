Произошло задымление шасси при посадке в Анталье у самолета Turkish Airlines

У пассажирского самолёта Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс из Стамбула в Анталью, после приземления в аэропорту назначения произошло задымление шасси. В целях безопасности пассажиры были эвакуированы по надувным трапам, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе перевозчика, информирует ТАСС.
В сообщении Turkish Airlines уточняется, что после обнаружения задымления на борту самолёта с регистрационным номером TC-LKF, выполнявшего рейс TK2430, пожарная служба рекомендовала экстренную эвакуацию. Процедура прошла быстро и без инцидентов.
По предварительным данным, причиной задымления стала техническая неисправность в гидравлической системе. Сейчас специалисты проводят детальный осмотр воздушного судна. Для обратного рейса запланирован дополнительный рейс.
В свою очередь, управление гражданской авиации Министерства транспорта Турции подтвердило, что эвакуация затронула 247 пассажиров и 13 членов экипажа. Самолёт был отбуксирован в безопасное место, ведётся расследование инцидента совместно с профильными службами.
Ранее в США пассажирский Boeing загорелся при взлете.