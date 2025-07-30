Произошло задымление шасси при посадке в Анталье у самолета Turkish Airlines

У пассажирского самолёта Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс из Стамбула в Анталью, после приземления в аэропорту назначения произошло задымление шасси. В целях безопасности пассажиры были эвакуированы по надувным трапам, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе перевозчика, информирует ТАСС.