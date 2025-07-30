Землетрясение у берегов Камчатки вызвало угрозу цунами в США

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предупредило о возможном цунами после мощного землетрясения у побережья Камчатки.
Данные о подземных толчках предоставила Геологическая служба США, зафиксировав магнитуду 8 баллов.
Ранее Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил о другом сильном землетрясении магнитудой 7,1. Его эпицентр находился в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 километров.
Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло шесть ощутимых землетрясений.