Камчатку потрясло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

На Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. Об этом стало известно в среду, 30 июля.
Местные жители сообщил, что толчки были необычно долгими, продолжаясь до семи минут. В Петропавловске-Камчатском слышны сирены, объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива.
По данным МЧС, в отдельных районах города ощущались толчки силой семь-восемь баллов. Информация о пострадавших пока не поступала, некоторые жители сообщили о перебоях с электричеством, передает Telegram-канал Shot.
Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил об еще одном землетрясении магнитудой 5,5 в 162 километрах от Петропавловска-Камчатского. Оно стало уже шестым в Камчатском крае за 20 июля. В регионе даже была объявлена угроза цунами, однако она миновала. Могут ли быть последствия у шестого за день землетрясения в Камчатском крае, «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.