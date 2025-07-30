Камчатку потрясло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил об еще одном землетрясении магнитудой 5,5 в 162 километрах от Петропавловска-Камчатского. Оно стало уже шестым в Камчатском крае за 20 июля. В регионе даже была объявлена угроза цунами, однако она миновала. Могут ли быть последствия у шестого за день землетрясения в Камчатском крае, «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.