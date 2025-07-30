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Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске, идет эвакуация жителей

В Северо-Курильске зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,9, вследствие чего объявлена угроза цунами.

В Северо-Курильске зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,9, вследствие чего объявлена угроза цунами. Губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил в Telegram-канале, что в настоящее время проводится эвакуация жителей.

По его словам, экстренные службы работают в полном режиме, ситуация контролируется. Все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности населения и скорейшего восстановления нормальной жизни в пострадавшем районе.

Также после регистрации на Камчатке землетрясения магнитудой 7,1 на побережье Авачинского залива была объявлена угроза цунами.