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Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали землетрясение

Жители Петропавловска-Камчатского ранним утром в среду, 30 июля, почувствовали сильное землетрясение.

Жители Петропавловска-Камчатского ранним утром в среду, 30 июля, почувствовали сильное землетрясение. Его ощутимость в отдельных районах краевой столицы составила 7−8 баллов, говорится в сообщении телеграм-канала регионального ГУ МЧС России.

«По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7−8 баллов», — уточнили в ведомстве, ссылаясь на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.

Ранее также сообщалось, что на побережье Авачинского залива объявлена угроза цунами из-за землетрясения на Камчатке, магнитуда которого составила 7,5.

Из-за сейсмособытия на Камчатке угрозу цунами объявили и в США.