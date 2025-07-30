Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали землетрясение

Жители Петропавловска-Камчатского ранним утром в среду, 30 июля, почувствовали сильное землетрясение. Его ощутимость в отдельных районах краевой столицы составила 7−8 баллов, говорится в сообщении телеграм-канала регионального ГУ МЧС России.
«По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7−8 баллов», — уточнили в ведомстве, ссылаясь на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.
Ранее также сообщалось, что на побережье Авачинского залива объявлена угроза цунами из-за землетрясения на Камчатке, магнитуда которого составила 7,5.
Из-за сейсмособытия на Камчатке угрозу цунами объявили и в США.