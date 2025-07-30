Землетрясение на Камчатке повредило здание детского сада

В Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения обрушилась стена в здании детского сада № 15. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
По его словам, в момент происшествия в учреждении не было ни детей, ни взрослых, что позволило избежать жертв. На место уже выехали спасатели и специалисты системы образования для оценки последствий.
Напомним, что после регистрации на Камчатке землетрясения магнитудой 7,1 на побережье Авачинского залива была объявлена угроза цунами.
Ранее сообщалось, что землетрясение у берегов Камчатки вызвало угрозу цунами в США.