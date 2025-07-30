Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение на Камчатке повредило здание детского сада

В Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения обрушилась стена в здании детского сада № 15.

В Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения обрушилась стена в здании детского сада № 15. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

По его словам, в момент происшествия в учреждении не было ни детей, ни взрослых, что позволило избежать жертв. На место уже выехали спасатели и специалисты системы образования для оценки последствий.

Напомним, что после регистрации на Камчатке землетрясения магнитудой 7,1 на побережье Авачинского залива была объявлена угроза цунами.

Ранее сообщалось, что землетрясение у берегов Камчатки вызвало угрозу цунами в США.