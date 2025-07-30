Уголовное дело о дебошах и хищениях председательницы СНТ расследуют в Приморье

Предположительно, председательница — это та самая гражданка, которая проживала на улице Сабанеева во Владивостоке и печально прославилась тем, что постоянно нарушала общественный порядок, в том числе портила автомобили соседей и однажды попыталась переехать на машине женщину. По факту порчи автомобиля и умышленного наезда на его владелицу одно дело о хулиганстве уже было возбуждено. При задержании женщина-дебоширка попыталась скрыться, выпрыгнув из окна офиса, но была задержана и доставлена в следственный отдел СКР Приморья.