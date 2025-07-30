Уголовное дело о дебошах и хищениях председательницы СНТ расследуют в Приморье

Члены СНТ «Экспортник» в Артёмовском городском округе распространили в социальных сетях и СМИ информацию о систематических нарушениях закона и порядка со стороны председательницы товарищества. Владельцы участков утверждают, что на протяжении пяти лет председательница и её сожитель, в прошлом сам возглавлявший товарищество, но продавший свой участок, занимаются самоуправством.
Главная претензия дачников — они полагают, что председательница с сожителем неправомерно получили доступ к расчётному счёту СНТ «Экспортник» в Сбербанке, используя поддельный протокол собрания членов товарищества. Женщина собирает с членов товарищества, среди которых много пенсионеров, живущих только за счёт пенсии и дачного участка, деньги для нужд своей семьи под видом сборов на нужды СНТ. По оценке дачников, со счетов СНТ было похищено более 2 миллионов рублей.
Когда обман вскрылся, на имя председательницы и её сожителя были открыты счета в другом банке, на который якобы тоже осуществлялись поборы с членов «Экспортника». Когда выяснилось, что денежные средства по-прежнему расходуются на личные нужды махинаторов, женщина объявила себя банкротом и счета закрыла. Сейчас, как утверждают владельцы участков, женщина открыла счёт в очередном банке, куда собирает деньги якобы на охрану и на благоустройство дороги.
В отношении членов товарищества, которые отказываются сдавать деньги, председательница совершает хулиганские действия: скидывает мусор около участков несогласных, устраивает им поджоги, пишет сообщения с оскорблениями, клеветой и угрозами, а однажды целенаправленно устроила ДТП, протаранив автомобиль одной из дачниц (в салоне потерпевшей в момент аварии находился малолетний ребёнок). Председательницу также обвиняют в пьянстве, которое сопровождается регулярными дебошами.
Дачники обратились в том числе к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и руководителю регионального управления ведомства Эдуарду Трубчику с просьбой пресечь противозаконные действия председательницы, так как ранее многочисленные обращения в правоохранительные и надзорные органы результатов не дали. Теперь уголовные дела возбуждены, и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин держит расследование на личном контроле.
Предположительно, председательница — это та самая гражданка, которая проживала на улице Сабанеева во Владивостоке и печально прославилась тем, что постоянно нарушала общественный порядок, в том числе портила автомобили соседей и однажды попыталась переехать на машине женщину. По факту порчи автомобиля и умышленного наезда на его владелицу одно дело о хулиганстве уже было возбуждено. При задержании женщина-дебоширка попыталась скрыться, выпрыгнув из окна офиса, но была задержана и доставлена в следственный отдел СКР Приморья.