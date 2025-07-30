С трассы под Красноярском похитили асфальт

Об инциденте сообщили в «КрУДоре»:
«В ходе дорожных работ с 16 по 22 июля на 31 км был сформирован бурт из 700 тонн сфрезерованного асфальтобетонного покрытия, предназначенного для дальнейшего ремонта. Однако 23 июля этот материал был похищен неустановленными лицами».
В ведомстве уточнили, что полиция уже занимается расследованием этого преступления:
«Такое поведение недопустимо и наносит ущерб не только краевому бюджету, но и всем жителям региона. Мы призываем всех быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях. Давайте вместе защищать наши дороги и ресурсы!».