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С трассы под Красноярском похитили асфальт

С автомобильной дороги Красноярск — Енисейск в Емельяновском муниципальном округе пропало 700 тонн асфальта.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Росгвардия

Об инциденте сообщили в «КрУДоре»:

«В ходе дорожных работ с 16 по 22 июля на 31 км был сформирован бурт из 700 тонн сфрезерованного асфальтобетонного покрытия, предназначенного для дальнейшего ремонта. Однако 23 июля этот материал был похищен неустановленными лицами».

В ведомстве уточнили, что полиция уже занимается расследованием этого преступления:

«Такое поведение недопустимо и наносит ущерб не только краевому бюджету, но и всем жителям региона. Мы призываем всех быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях. Давайте вместе защищать наши дороги и ресурсы!».