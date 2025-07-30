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Девушка погибла в лобовом столкновении под Новосибирском: автомобиль разорвало на части

ДТП случилось накануне вечером.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Соцсети

Во вторник, 29 июля, около девяти часов вечера под Новосибирском произошло жуткое ДТП. 22-летняя девушка за рулем Toyota Vitz, по предварительным данным, не справилась с управлением. На 30-м километре трассы «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Opel Astra, которым управлял 33-летний мужчина.

Как видно на кадрах, опубликованных Госавтоинспекцией Новосибирской области, удар был настолько сильным, что Toyota оказалась буквально разорвана на части.

Четыре человека с травмами были госпитализированы: водитель Toyota, водитель Opel и двое его пассажиров — мужчина 43 лет и женщина 36 лет. К сожалению, 30 июля в 02:25 девушка, которая была за рулём Toyota, скончалась в 1-й ГКБ Новосибирска.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.