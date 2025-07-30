Девушка погибла в лобовом столкновении под Новосибирском: автомобиль разорвало на части

Четыре человека с травмами были госпитализированы: водитель Toyota, водитель Opel и двое его пассажиров — мужчина 43 лет и женщина 36 лет. К сожалению, 30 июля в 02:25 девушка, которая была за рулём Toyota, скончалась в 1-й ГКБ Новосибирска.