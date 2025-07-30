На Камчатке зафиксировали сильнейшее за десятилетия землетрясение

На Камчатке 30 июля зарегистрировали самое мощное за последние десятилетия землетрясение. Магнитуда колебаний предварительно составила от 7,7 до 7,9 баллов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.