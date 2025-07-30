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На Камчатке зафиксировали сильнейшее за десятилетия землетрясение

На Камчатке 30 июля зарегистрировали самое мощное за последние десятилетия землетрясение. Магнитуда колебаний предварительно составила от 7,7 до 7,9 баллов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

На Камчатке 30 июля зарегистрировали самое мощное за последние десятилетия землетрясение. Магнитуда колебаний предварительно составила от 7,7 до 7,9 баллов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМощнейшее за десятилетия землетрясение обрушилось на Камчатку и Сахалин, началась эвакуация: онлайн-трансляция.

«Сегодняшнее землетрясение стало серьезным испытанием для всех нас. По предварительной оценке сейсмологов сила толчка составила 7,7−7,9. Объявлена угроза цунами. Просьба отойти от береговой линии, в первую очередь, в районе Лагдерского пляжа», — отметил Солодов.

Солодов призвал жителей Камчатки сохранять спокойствие и пользоваться только официальной информацией. В случае выявления признаков разрушения или других угроз безопасности он рекомендовал сообщать по номеру 112.

Как сообщало URA.RU ранее, в результате землетрясения была объявлена угроза цунами для побережья Авачинского залива. Сейсмособытие произошло в 145 километрах от Петропавловска-Камчатского.