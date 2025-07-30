Массовые сбои в зафиксировали в работе Steam у российских пользователей

Пользователи из России столкнулись со сбоями в работе популярной платформы Steam, предназначенной для распространения компьютерных игр. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.
На 02:00 по московскому времени, количество жалоб достигло 4 297, что значительно больше, чем было зафиксировано в предыдущий час. Большинство пользователей (62 процента) сообщили об общем сбое в работе сервиса, 13 процентов столкнулись с проблемами на веб-сайте, 12 процентов — в мобильном приложении. Жалобы поступают из разных регионов, включая Санкт-Петербург, Москву, Костромскую, Московскую и Калининградскую области, говорится на сайте.
Steam принадлежит компании Valve и используется для распространения игр и обновлений как от самой Valve, так и от сторонних разработчиков.
28 июля произошел сбой в работе портала «Госуслуги». Больше всего сообщений о технических проблемах поступило из Москвы, Калужской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области и Санкт-Петербурга. Пользователи отмечали проблемы в работе сайта и мобильного приложения, а также жаловались на отсутствие доступа к личному кабинету.