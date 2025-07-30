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На Камчатку обрушилось сильнейшее за 10-летия землетрясение, объявлена угроза цунами: главное

В Тихом океане недалеко от Камчатки произошло сильнейшее за десятилетия землетрясение. Существует угроза цунами. Жителей эвакуируют. Подробности — в материале URA.RU.

По земле пошли трещины.

В Тихом океане недалеко от Камчатки произошло сильнейшее за десятилетия землетрясение. Существует угроза цунами. Жителей эвакуируют. Подробности — в материале URA.RU.

Мощное землетрясение магнитудой 7 баллов.

В домах падала мебельФото: Вадим Ахметов © URA.RU.

У побережья Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. Уже объявлена угроза цунами для побережья Авачинского залива, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сейсмособытие произошло в 145 километрах от Петропавловска-Камчатского. Местами магнитуда достигает 8 баллов.

В детском саду обрушились стены.

Пострадал детсадФото: читатель URA.RU.

Землетрясение началось ближе к полуночи по местному времени. В домах падала мебель и бытовая техника. На улице срабатывала сигнализация у машин, передает telegram-канал Mash. В детсаду № 15 рухнули стены, сообщает канал. На месте работают экстренные службы.

Идет эвакуация жителей.

В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Объявлена угроза цунами, идет эвакуация жителей на возвышенность из потенциально опасной зоны, сообщает глава региона Валерий Лимаренко. Он добавил в своем telegram-канале, что экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем.