На Камчатку обрушилось сильнейшее за 10-летия землетрясение, объявлена угроза цунами: главное

Землетрясение началось ближе к полуночи по местному времени. В домах падала мебель и бытовая техника. На улице срабатывала сигнализация у машин, передает telegram-канал Mash. В детсаду № 15 рухнули стены, сообщает канал. На месте работают экстренные службы.