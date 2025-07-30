Глава СКР Бастрыкин заинтересовался делом о смертельном ДТП в Новосибирской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил запросить материалы уголовного дела о смертельном ДТП в Новосибирской области. По данным ведомства, виновник аварии, в результате которой погиб пешеход, до сих пор не задержан, хотя расследование длится несколько лет.
Также существует риск, что он может уйти от ответственности из-за истечения срока давности.
В связи с этим Александр Бастрыкин поручил региональному управлению СК направить ходатайство об изъятии дела для всесторонней правовой оценки.