МЧС Сахалина вышло на связь после мощнейшего за 10 лет землетрясения

«Центр цунами объявил подход волны к 12:26 (по местному времени) к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. Магнитуда сейсмособытия составила 7,9, глубина 9 км. Землетрясение ощущалось до 4−5 баллов на территории Северо-Курильского района», — говорится в сообщении МЧС.