МЧС Сахалина вышло на связь после мощнейшего за 10 лет землетрясения

Жертв от катаклизма не зафиксировано.
Эпицентр землетрясения силой 7,9 баллов в акватории Тихого океана находился в 360 километрах северо-восточнее города Северо-Курильск. Глубина очага составила девять километров. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС Сахалинской области.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМощнейшее за десятилетия землетрясение обрушилось на Камчатку и Сахалин, началась эвакуация: онлайн-трансляция.
«Центр цунами объявил подход волны к 12:26 (по местному времени) к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. Магнитуда сейсмособытия составила 7,9, глубина 9 км. Землетрясение ощущалось до 4−5 баллов на территории Северо-Курильского района», — говорится в сообщении МЧС.
В настоящее время информации о жертвах нет. Зафиксированы частичные разрушения печных труб и вентиляционных систем в некоторых зданиях.
Муниципальные рабочие группы приступили к обследованию жилого фонда, социальных и образовательных учреждений, а также объектов ЖКХ. Службы экстренного реагирования продолжают работу в штатном режиме, ситуация остается под контролем дежурной смены МЧС России по Сахалинской области.
Как сообщало URA.RU ранее, на Камчатке 30 июля зарегистрировано самое мощное за последние десятилетия землетрясение. Объявлена угроза цунами. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей Камчатки сохранять спокойствие и пользоваться только официальной информацией.