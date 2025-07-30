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Часть детского сада обрушилась из-за землетрясения на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском во время мощного землетрясения обрушилась стена детского сада № 15. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В момент обрушения в детском саду не было детей и воспитателей.

В Петропавловске-Камчатском во время мощного землетрясения обрушилась стена детского сада № 15. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Есть информация, что в 15 детском саду произошло обрушение стены. К счастью, детей и взрослых в это время в детском саду не было, предварительно жертв нет», — рассказал Солодов в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМощнейшее за десятилетия землетрясение обрушилось на Камчатку и Сахалин, началась эвакуация: онлайн-трансляция.

На место прибыла оперативная группа экстренных служб для оценки ситуации и ликвидации последствий. Данное землетрясение уже называют наиболее мощным за прошедшее десятилетие.

В это же время на Курильских островах произошло еще одно крупное землетрясение магнитудой 7,9. В городе Северо-Курильске введен режим повышенной готовности, объявлена угроза цунами, начата эвакуация населения.

Фото: telegram-канал SHOT.