В детском саду Петропавловска-Камчатского обрушилась стена из-за землетрясения

Ночью 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение. Магнитуду оценили в 7,1 балла. Из-за землетрясения в детском саду Петропавловска-Камчатского обрушилась стена. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов.
По его информации, пострадавших в результате падения стены нет. Губернатор уточнил, что обрушение произошло в детском саду номер 15.
«К счастью, детей и взрослых в этом время в детском саду не было. Предварительно, жертв нет, но сейчас уже на место выехали специалисты-спасатели и специалисты образования», — заключил Владимир Солодов.
Землетрясение зарегистрировали в 150 километрах от регионального центра. Вскоре на побережье Авачинского залива объявили угрозу возникновения цунами. Эпицентр подземных толчков находится на глубине 149 километров.