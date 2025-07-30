Цунами высотой до четырех метров зафиксировано на Камчатке

На Камчатке, в Елизовском районе, у метеостанции Водопадная, зафиксировано цунами с высотой волны от трех до четырех метров. Об этом в средду, 30 июля, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от коллег из УГМС.