Цунами высотой до четырех метров зафиксировано на Камчатке

На Камчатке, в Елизовском районе, у метеостанции Водопадная, зафиксировано цунами с высотой волны от трех до четырех метров. Об этом в средду, 30 июля, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от коллег из УГМС.
— Коллеги из УГМС сообщили, что визуально на мысе наблюдения УГМС на Водопадном была волна цунами ориентировочно (высотой — прим. «ВМ») три-четыре метра, — сообщил на своей странице во «ВКонтакте» Лебедев.
По словам Лебедева, визуально на мысе наблюдения УГМС на Водопадном была замечена волна цунами указанной высоты.
Ранее стало известно, что на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. Местные жители сообщил, что толчки были необычно долгими, продолжаясь до семи минут. В Петропавловске-Камчатском слышны сирены, объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива.