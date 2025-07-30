У россиян внезапно и без причины перестал работать Steam

Ранее пользователи из России и ряда европейских стран уже сталкивались с масштабными сбоями в работе Steam и других зарубежных сервисов, что было связано с техническими неполадками на их инфраструктуре. Тогда большинство жалоб также поступало из крупных городов, а проблемы затрагивали как сайт, так и приложение платформы. Подобные перебои в работе иностранных онлайн-сервисов фиксируются в России регулярно.