Цунами хлынуло на Северо-Курильск после мощного землетрясения

Ранее сообщалось, что в ночь с 29 на 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,9. В Японии объявлена угроза цунами. Волны могут подняться до одного метра и достигнут берега между 10:00 и 11:00 по местному времени (05:00−06:00 мск). Жителей прибрежных районов призвали не приближаться к морю.