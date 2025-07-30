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Волна цунами высотой 3−4 метра зафиксирована на Камчатке

В Елизовском районе Камчатки зафиксировали волну цунами после сильного землетрясения.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 30 июля в акватории Тихого океана произошло крупное землетрясение. Его эпицентр находился недалеко от Петропавловска-Камчатского. Землетрясение привело к возникновению цунами. О волне высотой 3−4 метра оповестил в соцсети местный министр по ЧС Сергей Лебедев.

К настоящему моменту гидрометеопосты продолжают фиксировать волну цунами, отметил он. Она приближается к берегам Елизовского района Камчатки. Волна зафиксирована у метеостанции Водопадная.

«Коллеги из УГМС сообщили, что визуально на мысе наблюдения УГМС на Водопадном была волна цунами ориентировочно — 3−4 метра», — уведомил Сергей Лебедев.

Отмечается, что мощность землетрясения оценили в 7,1 балла. На побережье всего Авачинского залива объявили угрозу возникновения цунами. Предупреждение действует также на восточном побережье у северных районов Японии.