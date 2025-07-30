Волна цунами высотой 3−4 метра зафиксирована на Камчатке

Ночью 30 июля в акватории Тихого океана произошло крупное землетрясение. Его эпицентр находился недалеко от Петропавловска-Камчатского. Землетрясение привело к возникновению цунами. О волне высотой 3−4 метра оповестил в соцсети местный министр по ЧС Сергей Лебедев.