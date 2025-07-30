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Губернатор Солодов: Рабочий день в госучреждениях на Камчатке будет сокращён

В связи с недавним землетрясением губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял решение о сокращении рабочего дня в государственных краевых учреждениях. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Принял решение сократить сегодня рабочий день в государственных краевых учреждениях с 13:00. Рекомендуем муниципальным органам власти, а также организациям иных форм собственности принять такое же решение», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 29 на 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,9. Волна цунами достигла берегов Северо-Курильска. Осуществляется эвакуация жителей. Экстренные службы работают в полном объёме, ситуация находится под контролем. Угроза цунами также объявлена на побережье Авачинского залива на Камчатке.