У берегов Камчатки произошли еще два землетрясения

Еще два сильных повторных землетрясения зафиксировали у побережья Камчатки. Сила подземных толчков составила 5,1 и 5,8, сообщили в Камчатского филиале геофизической службы РАН.
Эпицентры землетрясений находились на расстояние 73 и 170 километров к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Они залегали на глубине 50,9 и 90,7 километров соответственно.
По предварительным данным, в краевом центре оба землетрясения ощущались с силой 3 балла.
Напомним, утром в среду, 30 июля, у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5 балла. После этого в Авачинском заливе объявили угрозу цунами.
Также сообщалось, что высота волн цунами на Камчатке достигла 3−4 метров.