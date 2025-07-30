После землетрясения на Камчатке есть пострадавшие

После мощного утреннего землетрясения на Камчатке в медицинские учреждения обратились несколько пострадавших. Министр здравоохранения региона Олег Мельников сообщил ТАСС, что состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное.
По его словам, травмы получили люди, которые бежали из зданий. Один из пострадавших выпрыгнул из окна, а также была травмирована женщина в здании нового аэропорта. Тяжёлых повреждений у пациентов не зафиксировано, и все находятся под наблюдением врачей.
До этого сообщалось, что На Камчатке зафиксировали волну цунами высотой в несколько метров после мощного землетрясения.