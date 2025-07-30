После землетрясения на Камчатке есть пострадавшие

По его словам, травмы получили люди, которые бежали из зданий. Один из пострадавших выпрыгнул из окна, а также была травмирована женщина в здании нового аэропорта. Тяжёлых повреждений у пациентов не зафиксировано, и все находятся под наблюдением врачей.