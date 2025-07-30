MilliyTV: певица Зебои Жахон оказалась задушена в собственном доме

В Самаркандской области Узбекистана обнаружено тело певицы и блогера Зебои Жахон, погибшей в собственном доме.
По информации, опубликованной в Telegram-канале утренней передачи Millar телеканала Milliy TV, главным фигурантом дела является её супруг.
Инцидент произошёл 26 июля. Согласно предварительной версии, между супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину руками. У артистки осталось трое детей.
Сообщается, что предполагаемый виновник задержан, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье, связанной с убийством.
Ранее в префектуре Осака полиция задержала 21-летнего сына погибшей Елены Ито по подозрению в убийстве и краже.