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MilliyTV: певица Зебои Жахон оказалась задушена в собственном доме

Согласно предварительной версии, между супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину руками.

Источник: Аргументы и факты

В Самаркандской области Узбекистана обнаружено тело певицы и блогера Зебои Жахон, погибшей в собственном доме.

По информации, опубликованной в Telegram-канале утренней передачи Millar телеканала Milliy TV, главным фигурантом дела является её супруг.

Инцидент произошёл 26 июля. Согласно предварительной версии, между супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину руками. У артистки осталось трое детей.

Сообщается, что предполагаемый виновник задержан, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье, связанной с убийством.

Ранее в префектуре Осака полиция задержала 21-летнего сына погибшей Елены Ито по подозрению в убийстве и краже.