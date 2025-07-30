В Елизовском районе Камчатки зафиксирована волна цунами высотой 3−4 метра

Ранее сообщалось о сильном землетрясении на Камчатке. Магнитуда подземных толчков составила 7,9. Местный губернатор Владимир Солодов сообщил, что это привело к обрушению стены детского сада № 15 в Петропавловске-Камчатском. К счастью, детей и взрослых в этом время в здании не было. Предварительно, жертв нет.