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В Елизовском районе Камчатки зафиксирована волна цунами высотой 3−4 метра

Близ метеостанции Водопадная, расположенной в Елизовском районе Камчатки, зафиксировано цунами высотой до четырёх метров. Об этом сообщил глава Министерства по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

Источник: Life.ru

«Коллеги из УГМС сообщили, что визуально на мысе наблюдения УГМС на Водопадном была волна цунами ориентировочно высотой 3−4 метра», — уточнил Лебедев. Он обратился к местным жителям, призвав их отдалиться от водных объектов.

Ранее сообщалось о сильном землетрясении на Камчатке. Магнитуда подземных толчков составила 7,9. Местный губернатор Владимир Солодов сообщил, что это привело к обрушению стены детского сада № 15 в Петропавловске-Камчатском. К счастью, детей и взрослых в этом время в здании не было. Предварительно, жертв нет.