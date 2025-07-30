Shot: Завод «Алаид» на Курилах затоплен цунами

Все работники предприятия были экстренно эвакуированы после включения сирены, предупреждающей о приближающейся волне. Сейчас эвакуированные наблюдают издалека, как вода поглощает здания завода. Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало, передает Telegram-канал Shot.