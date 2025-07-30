Shot: Завод «Алаид» на Курилах затоплен цунами

В Северо-Курильске завод «Алаид» уходит под воду из-за цунами, вызванного недавним землетрясением. Об этом стало известно в среду, 30 июля.
Все работники предприятия были экстренно эвакуированы после включения сирены, предупреждающей о приближающейся волне. Сейчас эвакуированные наблюдают издалека, как вода поглощает здания завода. Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Помимо этого, стало известно, что на Камчатке, в Елизовском районе, у метеостанции Водопадная, зафиксировано цунами с высотой волны от трех до четырех метров.
Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. Местные жители сообщил, что толчки были необычно долгими, продолжаясь до семи минут. В Петропавловске-Камчатском слышны сирены, объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива.