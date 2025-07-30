К Японии идет цунами высотой 3 м, местных жителей призывают эвакуироваться

Высота цунами, направляющегося к восточному и северо-восточному побережью Японии после землетрясения на Камчатке, прогнозируется на уровне 3 метров. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, пишет ТАСС.
Жителей прибрежных районов восточной, северо-восточной и северной частей страны призывают срочно эвакуироваться. Ожидается, что первые волны цунами достигнут тихоокеанского побережья Японии около 10:30 по местному времени (05:30 мск).
После регистрации на Камчатке мощного землетрясения на побережье Авачинского залива была объявлена угроза цунами.