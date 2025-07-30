Ранее стало известно, что украинским гражданам разрешили служить по контракту до 60 лет. Законопроект об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский. За принятие закона отдали голоса 306 депутатов Верховной Рады. Кроме того, председатель Комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов предупреждал, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) могут начать задерживать пенсионеров на улицах для отправки на фронт.