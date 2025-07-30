Солодов назвал землетрясение на Камчатке сильнейшим за десятилетие

Подземные толчки стали серьёзным испытанием для жителей Камчатки, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Он подчеркнул, что речь идёт о самом мощном землетрясении за десять лет.
«Сегодняшнее землетрясение стало серьёзным испытанием для всех нас. Сильнейшие за последние десятилетия толчки мы испытали», — написал Солодов в Telegram.
По словам губернатора, который привёл предварительную оценку сейсмологов, сила толчка на Камчатке составила 7,7−7,9.
Позже в филиале Геофизической службы РАН уточнили, что магнитуда подземных толчков в Камчатском крае находится на уровне 8,5.
Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев проинформировал, что зафиксирована волна цунами высотой три-четыре метра.
По данным МЧС РФ, в результате сейсмособытия, произошедшего в акватории Тихого океана, прогнозируется подход волны цунами высотой до 32 сантиметров. На восточном побережье Японии и в американском штате Аляска объявлена угроза цунами.
Ранее Солодов рассказал, что в детском саду обрушилась стена. В здании в момент землетрясения не было людей, в результате случившегося никто не пострадал.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что в Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9. Объявлена угроза цунами.