Мощное землетрясение произошло на Камчатке: что известно о пострадавших

Крупнейшее землетрясение зафиксировали на Камчатке. В результате сильных подземных колебаний пострадали несколько человек. Об этом оповестил глава камчатского Минздрава Олег Мельников, пишет ТАСС.
Министр сообщил об удовлетворительном состоянии пациентов. По его данным, люди получили травмы, выбегая из домов.
«Есть пациент, который выпрыгнул из окна. К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта. Все пациенты в удовлетворительном состоянии», — рассказал Олег Мельников.
По словам губернатора региона Владимира Солодова, из-за землетрясения в детском саду Петропавловска-Камчатского обрушилась стена. Пострадавших в результате падения стены нет. Детей и родителей не было в здании.