Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5

Эпицентр находился в 161 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километра. Сила толчков достигала 8 баллов в Петропавловске-Камчатском и до 6 баллов в Северо-Курильске на острове Парамушир. На побережье Авачинского залива и Северных Курил объявлена тревога цунами.