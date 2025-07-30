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Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5

Директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров в видеокомментарии на телеграм-канале филиала уточнил, что произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,5.

Директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров в видеокомментарии на телеграм-канале филиала уточнил, что произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,5.

Ранее сообщалось, что в среду в 11:24 по местному времени (02:24 мск) в Тихом океане у Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5.

Эпицентр находился в 161 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километра. Сила толчков достигала 8 баллов в Петропавловске-Камчатском и до 6 баллов в Северо-Курильске на острове Парамушир. На побережье Авачинского залива и Северных Курил объявлена тревога цунами.