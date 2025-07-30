Повторные землетрясения до 5,8 балла зафиксированы у берегов Камчатки

Напомним, на Камчатке ранее произошло землетрясение магнитудой 7,9 баллов. Эпицентр подземного толчка располагался в 149 километрах к юго-востоку от столицы региона и находился на глубине 17 километров. В результате цунами хлынуло на Северо-Курильск. Завод «Алаид» оказался под угрозой затопления. С предприятия была экстренно эвакуирована вся рабочая смена.