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Повторные землетрясения до 5,8 балла зафиксированы у берегов Камчатки

На юго-востоке от Петропавловска-Камчатского зафиксированы два сильных повторных землетрясения. По информации Камчатского филиала Геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила от 5,2 до 5,9.

Источник: Life.ru

Эпицентры располагались на расстоянии около 73 и 170 километров от города. Глубина очагов достигала 50,9 и 90,7 километра. В столице региона колебания почвы ощущались с силой до 3 баллов.

Напомним, на Камчатке ранее произошло землетрясение магнитудой 7,9 баллов. Эпицентр подземного толчка располагался в 149 километрах к юго-востоку от столицы региона и находился на глубине 17 километров. В результате цунами хлынуло на Северо-Курильск. Завод «Алаид» оказался под угрозой затопления. С предприятия была экстренно эвакуирована вся рабочая смена.