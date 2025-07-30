В Сети появились ужасающие кадры землетрясения на Камчатке

На фоне угрозы цунами, объявленной для побережья Авачинского залива, губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился сократить рабочий день в краевых госучреждениях с 13:00. Муниципалитетам и организациям других форм собственности рекомендовано последовать этому примеру.