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В Сети появились ужасающие кадры землетрясения на Камчатке

Новый подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в 170 км от Петропавловска-Камчатского.

Источник: Аргументы и факты

Сильное землетрясение, произошедшее утром в среду на Камчатке, вызвало широкий отклик в соцсетях — местные жители публикуют многочисленные видеозаписи с зафиксированными моментами подземных толчков.

На кадрах видно, как качаются припаркованные автомобили и происходит раскачивание предметов внутри жилых помещений.

На фоне угрозы цунами, объявленной для побережья Авачинского залива, губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился сократить рабочий день в краевых госучреждениях с 13:00. Муниципалитетам и организациям других форм собственности рекомендовано последовать этому примеру.

По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, в 170 км от Петропавловска-Камчатского зарегистрирован повторный толчок магнитудой 5,8. Изначально сообщалось о землетрясении силой 7,1 балла, однако позже величину уточнили — магнитуда составила 7,5.

Ранее в одном из детских садов на Камчатке в результате подземных толчков магнитудой 7,9 обрушилась стена.