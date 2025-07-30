В Сети появились ужасающие кадры землетрясения на Камчатке

Сильное землетрясение, произошедшее утром в среду на Камчатке, вызвало широкий отклик в соцсетях — местные жители публикуют многочисленные видеозаписи с зафиксированными моментами подземных толчков.
На кадрах видно, как качаются припаркованные автомобили и происходит раскачивание предметов внутри жилых помещений.
На фоне угрозы цунами, объявленной для побережья Авачинского залива, губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился сократить рабочий день в краевых госучреждениях с 13:00. Муниципалитетам и организациям других форм собственности рекомендовано последовать этому примеру.
По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, в 170 км от Петропавловска-Камчатского зарегистрирован повторный толчок магнитудой 5,8. Изначально сообщалось о землетрясении силой 7,1 балла, однако позже величину уточнили — магнитуда составила 7,5.
Ранее в одном из детских садов на Камчатке в результате подземных толчков магнитудой 7,9 обрушилась стена.