Сообщите родным и близким о надвигающемся ЧП: цунами накроет восточный и северо-восточный берег Японии 30 июля

К восточному и северо-восточному побережью Японии двигается цунами, высота которого может составить три метра. Стихийное явление образовалось после землетрясение на Камчатке ночью в среду, 30 июля. Об этом сообщают специалисты национального метеорологического управления страны.
В настоящее время жителей прибрежных районов восточной, северо-восточной и северной части Японии призывают к немедленной эвакуации. Ожидается, что первые волны цунами достигнут тихоокеанского побережья государства в 10:30 по местному времени, а по московскому — в 04:30.
Накануне в ведомстве сообщали, что высота цунами составит один метр. Однако и эта высота обладает достаточно разрушительной силой, представляя угрозу для жизни. По предупреждениям метеорологов, из-за того, что в Японии почти не ощущалось землетрясение, люди, которые прямо сейчас находятся на пляже и в море, могут просто не знать о приближающемся стихийном бедствии. Специалисты призывают оповестить всех близких и знакомых, находящихся в этих районах.
По данным регионального информационно-обрабатывающего центра «Южно-Сахалинск», тревога цунами также объявлена по всей территории Курильских островов Сахалинской области в результате землетрясения. Ранее тревога была объявлена только для Северо-Курильского района.
В настоящее время гидрометеопосты продолжают фиксировать приближающуюся волну цунами. О волне высотой 3−4 метра общественность оповестил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
Известно, что магнитуда стихийного бедствия, которое произошло в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского, находится на уровне 8,5. Кроме того, угрозу возникновения цунами также объявили на побережье Авачинского залива. Эпицентр подземных толчков находится на глубине 149 километров.
Как KP.RU писал ранее, ночью в среду, 30 июля, на Камчатке произошло мощное землетрясение. Магнитуду оценили в 7,1 балла. Из-за землетрясения в детском саду Петропавловска-Камчатского обрушилась стена. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Солодов. По его информации, пострадавших в результате падения стены, к счастью, нет.