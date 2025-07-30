Сообщите родным и близким о надвигающемся ЧП: цунами накроет восточный и северо-восточный берег Японии 30 июля

Накануне в ведомстве сообщали, что высота цунами составит один метр. Однако и эта высота обладает достаточно разрушительной силой, представляя угрозу для жизни. По предупреждениям метеорологов, из-за того, что в Японии почти не ощущалось землетрясение, люди, которые прямо сейчас находятся на пляже и в море, могут просто не знать о приближающемся стихийном бедствии. Специалисты призывают оповестить всех близких и знакомых, находящихся в этих районах.