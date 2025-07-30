Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Северо-Курильск обрушилось цунами

На прибрежную зону города Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами.

На прибрежную зону города Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Город Северо-Курильск находится на острове Парамушир. Ранее по всем Курильским островам объявили угрозу цунами.

Ранее также сообщалось, что на Камчатке зафиксировали волну цунами высотой в несколько метров.