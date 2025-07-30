На Северо-Курильск обрушилось цунами

На прибрежную зону города Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Город Северо-Курильск находится на острове Парамушир. Ранее по всем Курильским островам объявили угрозу цунами.
Ранее также сообщалось, что на Камчатке зафиксировали волну цунами высотой в несколько метров.