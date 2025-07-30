Землетрясение на Камчатке достигло магнитуды 8,5 балла

На территории Полуострова Камчатка зафиксировали мощное землетрясение. Людей просят эвакуироваться с прибрежных территорий. Как отмечается, магнитуда землетрясения составила 8,5 балла. Об этом сообщил глава филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров в Telegram-канале.
Он уточнил, что землетрясение можно считать «уникальным событием». Оно обошло по мощности все произошедшие ранее.
«Разрыв распространился в юго-западном направлении, на расстояние приблизительно 200 км. Длительность и интенсивность колебаний обусловлена как энергией, так и размером очага», — написал Данила Чебров.
В региональном центре — Петропавловске-Камчатском — произошло обрушение стены в одном из детских садов. Детей и взрослых в этом время в здании не было. На месте работают специалисты-спасатели.