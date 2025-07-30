Мельников: на Камчатке после землетрясения пострадали несколько человек

Несколько человек обратились в больницы после мощных подземных толчков на Камчатке, проинформировал министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.
«Что касается пострадавших во время сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Есть люди, которые, выбегая, получали травмы», — заявил он агентству ТАСС.
Мельников уточнил, что один из пострадавших выпрыгнул из окна.
«К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта. Все пациенты в удовлетворительном состоянии. Тяжёлых травм в настоящий момент не зафиксировано», — сказал он.
По данным филиала Геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков в Камчатском крае находится на уровне 8,5−8,7. Специалисты подчеркнули, что это сильнейшее землетрясение в Камчатском крае с 1952 года.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что это землетрясение является сильнейшим за десятилетие.