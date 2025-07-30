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Магнитуда землетрясения у Камчатки составила 8,5 балла

Магнитуда землетрясения, произошедшего утром на Камчатке, оценивается в 8,5 балла. Об этом сообщил директор камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чебров.

Разлом распространился на юго-запад на 200 километров.

Магнитуда землетрясения, произошедшего утром на Камчатке, оценивается в 8,5 балла. Об этом сообщил директор камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чебров.

«Произошло очень сильное землетрясение. Его магнитуда находится на уровне 8,5», — рассказал Чебров в telegram-канале филиала. По его словам, это событие относится к числу уникальных. Разлом распространился на юго-запад примерно на 200 километров. Продолжительность и сила сейсмических колебаний связаны с масштабом очага и выделившейся энергией.

Чебров отметил, что в настоящий момент продолжаются афтершоки, которые ощущаются жителями и могут продлиться дольше ожидаемого, однако более мощных толчков не прогнозируется. Ситуация находится под контролем, все профильные службы работают в режиме повышенной готовности.

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Ранее стало известно, что после землетрясения на Камчатке несколько человек обратились в больницы с травмами. Один пострадавший мужчина выпрыгнул из окна. Состояние людей оценивается как удовлетворительное.