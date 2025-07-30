Магнитуда землетрясения у Камчатки составила 8,5 балла

«Произошло очень сильное землетрясение. Его магнитуда находится на уровне 8,5», — рассказал Чебров в telegram-канале филиала. По его словам, это событие относится к числу уникальных. Разлом распространился на юго-запад примерно на 200 километров. Продолжительность и сила сейсмических колебаний связаны с масштабом очага и выделившейся энергией.