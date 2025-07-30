Губернатор Сахалинской области заявил о первой волне цунами

30 июля Лимаренко заявил, что землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске. В связи с произошедшим была объявлена угроза цунами и началась эвакуация жителей из потенциально опасной зоны на возвышенности. По его словам, экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем. Он подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и оперативного восстановления нормальной жизнедеятельности.