Предупреждение об угрозе цунами распространилось по всем Курильским островам

В 02:30 30 июля в акватории Тихого океана произошло землетрясение. В результате сильных подземных толчков на территории Курильских островов объявили угрозу цунами. Об этом оповестили в региональном информационно-обрабатывающем центре «Южно-Сахалинск».
Первая волна цунами уже прошла в Северо-Курильске. Обошлось без разрушений. Сейсмологи ожидают новой волны.
«Тревога цунами — распространили на все Курильские острова», — сказано в сообщении центра.
В соцсетях уже распространили кадры с момента начала землетрясения. Жители сообщили о сильной тряске мебели. Люди выбегали из домов, оставляя вещи. По информации ГУ МЧС России по Камчатскому краю, спасатели готовятся к выезду для обследования зданий, затронутых подземными колебаниями.