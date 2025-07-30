Предупреждение об угрозе цунами распространилось по всем Курильским островам

В соцсетях уже распространили кадры с момента начала землетрясения. Жители сообщили о сильной тряске мебели. Люди выбегали из домов, оставляя вещи. По информации ГУ МЧС России по Камчатскому краю, спасатели готовятся к выезду для обследования зданий, затронутых подземными колебаниями.