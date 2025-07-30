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Предупреждение об угрозе цунами распространилось по всем Курильским островам

Тревога цунами объявлена по территории Курильских островов Сахалинской области.

Источник: Комсомольская правда

В 02:30 30 июля в акватории Тихого океана произошло землетрясение. В результате сильных подземных толчков на территории Курильских островов объявили угрозу цунами. Об этом оповестили в региональном информационно-обрабатывающем центре «Южно-Сахалинск».

Первая волна цунами уже прошла в Северо-Курильске. Обошлось без разрушений. Сейсмологи ожидают новой волны.

«Тревога цунами — распространили на все Курильские острова», — сказано в сообщении центра.

В соцсетях уже распространили кадры с момента начала землетрясения. Жители сообщили о сильной тряске мебели. Люди выбегали из домов, оставляя вещи. По информации ГУ МЧС России по Камчатскому краю, спасатели готовятся к выезду для обследования зданий, затронутых подземными колебаниями.