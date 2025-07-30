Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель погиб под колесами собственного авто в Кокшетау

Несчастный случай произошел 28 июля в Кокшетау — на одной из АЗС города водитель грузовика погиб под колесами своей же машины, передает агентство Kazinform.

Источник: Nur.kz

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от полиции региона, трагедия произошла рано утром.

По данным полицейских, 33-летний водитель автомобиля Shacman после заправки остановился и сам залез под грузовик, видимо, чтобы что-то проверить.

«В этот момент автомобиль неожиданно начал движение и наехал на мужчину. От полученных травм он умер на месте», — рассказали в полиции.

По факту гибели человека начато расследование, назначена судмедэкспертиза. Между тем госинспектор труда тоже начал проверку.

В полиции напомнили о мерах безопасности при работе с техников.

«Автомобиль обязан быть полностью зафиксирован, а работники — обучены соответствующим действиям в подобных ситуациях. Ответственное отношение к технике безопасности — основа сохранения жизни», — заключили в полиции.