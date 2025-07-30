Водитель погиб под колесами собственного авто в Кокшетау

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от полиции региона, трагедия произошла рано утром.
По данным полицейских, 33-летний водитель автомобиля Shacman после заправки остановился и сам залез под грузовик, видимо, чтобы что-то проверить.
«В этот момент автомобиль неожиданно начал движение и наехал на мужчину. От полученных травм он умер на месте», — рассказали в полиции.
По факту гибели человека начато расследование, назначена судмедэкспертиза. Между тем госинспектор труда тоже начал проверку.
В полиции напомнили о мерах безопасности при работе с техников.
«Автомобиль обязан быть полностью зафиксирован, а работники — обучены соответствующим действиям в подобных ситуациях. Ответственное отношение к технике безопасности — основа сохранения жизни», — заключили в полиции.