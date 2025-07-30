В главном аэропорту Камчатки начал рушиться потолок. Видео

На кадрах видно, как в результате сейсмических толчков с потолка обрушилась часть плитки. Помимо этого, в связи с погодными условиями аэропорт перенес два рейса: вылеты в Тиличики и Никольское перенесены на 31 июля. Также задержаны рейсы на Курильские острова: отправление в Северо-Курильск перенесено с 10:20 на 13:00, а вылет на остров Шумшу задерживается на полтора часа.