На Камчатке прогнозируют афтершоки в течение месяца

По данным пресс-службы, такие толчки способны вызвать в Петропавловске-Камчатском сейсмические колебания интенсивностью 5−6 баллов, а также спровоцировать новые угрозы цунами. Ученые подчеркивают, что подобные последствия характерны для землетрясений такой мощности.