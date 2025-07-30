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На Камчатке прогнозируют афтершоки в течение месяца

Специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН предупредили о продолжении сильных афтершоков магнитудой до 7,5 в течение как минимум месяца после недавнего землетрясения в регионе.

Специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН предупредили о продолжении сильных афтершоков магнитудой до 7,5 в течение как минимум месяца после недавнего землетрясения в регионе.

По данным пресс-службы, такие толчки способны вызвать в Петропавловске-Камчатском сейсмические колебания интенсивностью 5−6 баллов, а также спровоцировать новые угрозы цунами. Ученые подчеркивают, что подобные последствия характерны для землетрясений такой мощности.

Напомним, что директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров в видеокомментарии на телеграм-канале филиала уточнил, что произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,5.

Ранее сообщалось, что на Северо-Курильск обрушилось цунами.