На Камчатке прогнозируют афтершоки в течение месяца

Специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН предупредили о продолжении сильных афтершоков магнитудой до 7,5 в течение как минимум месяца после недавнего землетрясения в регионе.
По данным пресс-службы, такие толчки способны вызвать в Петропавловске-Камчатском сейсмические колебания интенсивностью 5−6 баллов, а также спровоцировать новые угрозы цунами. Ученые подчеркивают, что подобные последствия характерны для землетрясений такой мощности.
Напомним, что директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров в видеокомментарии на телеграм-канале филиала уточнил, что произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,5.
Ранее сообщалось, что на Северо-Курильск обрушилось цунами.