Землетрясение на Камчатке побило рекорд 73-летней давности

«Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8.7. Это, безусловно, выдающееся событие», — говорится в telegram-канале филиала. Там добавили, что в районе Петропавловска-Камчатского сохраняется высокая сейсмическая активность: интенсивные афтершоки, ощущаемые жителями города, по прогнозам будут продолжаться не менее месяца.