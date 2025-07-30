Пожарные успешно ликвидировали открытое горение шести домов в Самарской области

До ликвидации открытого пламени, огнеборцы сначала сумели локализовать пожар, который охватил дома и надворные постройки по адресу: улица Каширская, 21. Для тушения возгорания было задействовано 84 сотрудника МЧС и 25 единиц специализированной техники.