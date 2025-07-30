Пожарные успешно ликвидировали открытое горение шести домов в Самарской области

В Самарской области, в поселке Придорожном, пожарные успешно ликвидировали открытое горение шести самовольно возведенных жилых построек. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
Огонь распространился на общей площади в 1000 квадратных метров. По информации регионального управления МЧС России, в результате инцидента никто не пострадал.
— В 02.47 ликвидация открытого горения. Горели шесть самовольно возведенных жилых построек на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.
До ликвидации открытого пламени, огнеборцы сначала сумели локализовать пожар, который охватил дома и надворные постройки по адресу: улица Каширская, 21. Для тушения возгорания было задействовано 84 сотрудника МЧС и 25 единиц специализированной техники.
До этого возгорание произошло в доме на Большой Академической улице. В здании оказались заблокированы 15 рабочих. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали открытое горение.
Позднее стало известно, что в результате пожара пострадали два человека. Спасатели помогли выбраться из строящегося здания 19 рабочим.