Вода отступила от берегов Петропавловска после землетрясения

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,5, которое стало самым сильным за последние десять лет. В Елизовском районе зафиксирована волна цунами высотой 3−4 метра. Местами наблюдаются разрушения зданий. В Английском лицее и детском саду № 15 в Петропавловске-Камчатском зафиксированы повреждения зданий, в частности, трещины на стенах и обрушение части стены.