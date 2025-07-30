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Вода отступила от берегов Петропавловска после землетрясения

В центре Петропавловска зафиксировано отступление воды от берега. Кадрами поделился Telegram-канал «Новости Камчатки | 41 Регион», призывая жителей соблюдать осторожность и не приближаться к воде.

Источник: Life.ru

На Камчатке зафиксировано отступление воды от берега. Видео © Telegram / Новости Камчатки | 41 Регион.

«В центре города отошла вода от берега, жителей просят не приближаться к воде», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,5, которое стало самым сильным за последние десять лет. В Елизовском районе зафиксирована волна цунами высотой 3−4 метра. Местами наблюдаются разрушения зданий. В Английском лицее и детском саду № 15 в Петропавловске-Камчатском зафиксированы повреждения зданий, в частности, трещины на стенах и обрушение части стены.