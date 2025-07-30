В Северо-Курильске волна цунами затопила порт и предприятие

Волна цунами, которая обрушилась на прибрежную полосу Северо-Курильска, затопила городской порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Об этом проинформировало МЧС России.
«Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие “Алаид”. Население эвакуировано», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Там также отметили, что обстановка в городе контролируется. Все службы продолжают работать.
Напомним, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее проинформировал, что на город Северо-Курильск обрушилась первая волна цунами.