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В Северо-Курильске волна цунами затопила порт и предприятие

Волна цунами, которая обрушилась на прибрежную полосу Северо-Курильска, затопила городской порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Волна цунами, которая обрушилась на прибрежную полосу Северо-Курильска, затопила городской порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Об этом проинформировало МЧС России.

«Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие “Алаид”. Население эвакуировано», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Там также отметили, что обстановка в городе контролируется. Все службы продолжают работать.

Напомним, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее проинформировал, что на город Северо-Курильск обрушилась первая волна цунами.